Острые козырьки
Статьи
О сериале
Сезоны
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Вся информация о сериале
В их шкафу не только скелеты, но и бутылки: «Дом Гиннесс» только вышел, а уже поставил крест на «Острых козырьках»
Netlfix сами же себе вырыли могилу.
Написать
25 сентября 2025 15:13
Новый проект от автора «Острых козырьков» произвел фурор: свежий сериал Netflix унаследовал лучшие черты хита BBC
Фундамент — реальные события.
1 комментарий
25 сентября 2025 09:25
Попросили ИИ назвать 5 сериалов, цепляющих с первых минут: составил крутой топ-5 с рейтингами 8+ — и детективы, и спорт, и дорама
Правда, есть нюанс: вы уже могли видеть эти легенды. Но если нет — срочно включайте и знайте, что мы вам завидуем.
2 комментария
8 сентября 2025 16:40
Пока ждем второй сезон: классные сериалы, которые стоит посмотреть после «Гангстерленда»
Новинка с Томом Харди в главной роли стала одним из главных хитов последних месяцев.
Написать
29 июня 2025 08:56
В 20-х никто так не одевался: создатели «Острых козырьков» изменили 3 детали в костюмах, чтобы лучше раскрыть героев
Не все зрители обращали внимание на эти важные мелочи.
Написать
5 июня 2025 08:27
В стиле «Острых козырьков», но за 4 млрд долларов: новые «Звездные войны» могли стать самой дорогой криминальной драмой
Амбициозный проект легко бы превзошел и «Мандалорца», и «Андора».
Написать
11 марта 2025 10:52
«Никакого отношения к мужской моде»: почему не стоит одеваться как Шелби из «Острых козырьках»
Выглядят такие наряды стильно только на экране.
Написать
20 февраля 2025 21:01
Рейтинг 90% и выше: 5 лучших исторических сериалов Netflix (последний видели единицы)
После просмотра хочется погрузиться в эти эпохи хотя бы на неделю.
Написать
16 февраля 2025 19:34
Настоящие бандиты расхохотались бы: как «Острые козырьки» переврали историю реальной банды
Впрочем, сходства тоже хватает.
2 комментария
27 декабря 2024 13:17
