«Это будет чертовски круто»: смерть Томми не повод закрываться — появится еще два сезона продолжения «Острых козырьков»

Казалось бы, после выхода полнометражного фильма про Томми Шелби историю семьи бирмингемских цыган можно было хоронить вместе с их фирменными кепками. Но BBC решила: нет, «Острые козырьки» живее всех живых.

Более того — не просто живее, а с новыми героями, эпохой и мифологическим размахом. Стивен Найт возвращается в Бирмингем, чтобы вытащить Шелби-младших на арену — и дать им в руки город после войны.

1953-й: Бирмингем из пепла и стали

Два новых сезона (по шесть серий каждый) будут сняты на студии Digbeth Loc. в Бирмингеме. На дворе — 1953-й, страна заливается бетоном, строит небоскрёбы и дороги. Уничтоженный во время налётов Люфтваффе город в руках тех, кто готов проливать кровь ради контракта на его восстановление.

Угадайте, кто оказывается в самой гуще? Правильно — Шелби. Теперь уже не Томас, а его наследники. Найт обещает не просто криминальные разборки, а «жестокое состязание мифических масштабов». То есть «Острые козырьки» превращаются в что-то вроде «Игры престолов» на руинах Бирмингема.

Состав, продюсеры и амбиции

Проект делают Kudos и Garrison Drama (те самые, что стояли за оригиналом). За штурвалом — всё тот же Найт, а среди исполнительных продюсеров значатся Киллиан Мерфи, Карен Уилсон и Джейми Глейзбрук. BBC и Netflix обеспечат глобальный прокат, а британские чиновники уже радостно рапортуют о «туристическом эффекте», который сериал должен принести региону.

Что это значит для фанатов?

Во-первых, Томас Шелби точно умрет во время событий фильма, но это больше не воспринимается как финальная точка — теперь это просто смена поколения. Разговоры про 7-й сезон резко перестали курсировать в СМИ, создатель решил поставить точку на большом экране.

И наконец — BBC и Netflix явно рассчитывают план на годы вперед популярности, Найт прямо говорит: «Это будет чертовски круто». Потому что бренд «Peaky Blinders» слишком любят зрители, чтобы не развивать его.

Грубо говоря, Томас ушёл, но кепки остались. И судя по заявлениям Найта, новые Шелби будут грызть друг другу глотки с той же страстью, с какой их предки грызли Бирмингем в 20-е.

В их шкафу не только скелеты, но и бутылки: «Дом Гиннесс» только вышел, а уже поставил крест на «Острых козырьках».