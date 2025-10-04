Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Это будет чертовски круто»: смерть Томми не повод закрываться — появится еще два сезона продолжения «Острых козырьков»

«Это будет чертовски круто»: смерть Томми не повод закрываться — появится еще два сезона продолжения «Острых козырьков»

4 октября 2025 09:25
«Это будет чертовски круто»: смерть Томми не повод закрываться — появится еще два сезона продолжения «Острых козырьков»

Теперь война реально придет на улицы Бирмингема. 

Казалось бы, после выхода полнометражного фильма про Томми Шелби историю семьи бирмингемских цыган можно было хоронить вместе с их фирменными кепками. Но BBC решила: нет, «Острые козырьки» живее всех живых.

Более того — не просто живее, а с новыми героями, эпохой и мифологическим размахом. Стивен Найт возвращается в Бирмингем, чтобы вытащить Шелби-младших на арену — и дать им в руки город после войны.

1953-й: Бирмингем из пепла и стали

«Это будет чертовски круто»: смерть Томми не повод закрываться — появится еще два сезона продолжения «Острых козырьков»

Два новых сезона (по шесть серий каждый) будут сняты на студии Digbeth Loc. в Бирмингеме. На дворе — 1953-й, страна заливается бетоном, строит небоскрёбы и дороги. Уничтоженный во время налётов Люфтваффе город в руках тех, кто готов проливать кровь ради контракта на его восстановление.

Угадайте, кто оказывается в самой гуще? Правильно — Шелби. Теперь уже не Томас, а его наследники. Найт обещает не просто криминальные разборки, а «жестокое состязание мифических масштабов». То есть «Острые козырьки» превращаются в что-то вроде «Игры престолов» на руинах Бирмингема.

Состав, продюсеры и амбиции

«Это будет чертовски круто»: смерть Томми не повод закрываться — появится еще два сезона продолжения «Острых козырьков»

Проект делают Kudos и Garrison Drama (те самые, что стояли за оригиналом). За штурвалом — всё тот же Найт, а среди исполнительных продюсеров значатся Киллиан Мерфи, Карен Уилсон и Джейми Глейзбрук. BBC и Netflix обеспечат глобальный прокат, а британские чиновники уже радостно рапортуют о «туристическом эффекте», который сериал должен принести региону.

Что это значит для фанатов?

«Это будет чертовски круто»: смерть Томми не повод закрываться — появится еще два сезона продолжения «Острых козырьков»

Во-первых, Томас Шелби точно умрет во время событий фильма, но это больше не воспринимается как финальная точка — теперь это просто смена поколения. Разговоры про 7-й сезон резко перестали курсировать в СМИ, создатель решил поставить точку на большом экране.

И наконец — BBC и Netflix явно рассчитывают план на годы вперед популярности, Найт прямо говорит: «Это будет чертовски круто». Потому что бренд «Peaky Blinders» слишком любят зрители, чтобы не развивать его.

Грубо говоря, Томас ушёл, но кепки остались. И судя по заявлениям Найта, новые Шелби будут грызть друг другу глотки с той же страстью, с какой их предки грызли Бирмингем в 20-е.

В их шкафу не только скелеты, но и бутылки: «Дом Гиннесс» только вышел, а уже поставил крест на «Острых козырьках».

Фото: Кадры из сериала «Острые козырьки»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На трех сезонах не остановятся: провальные «Кольца власти» будут с нами годами — у создателей не остается выбора На трех сезонах не остановятся: провальные «Кольца власти» будут с нами годами — у создателей не остается выбора Читать дальше 5 октября 2025
«Офис» скрестили с «Великолепным веком»: сериал «1670» — лучшая историческая комедия Netflix среди унылых драм последних лет «Офис» скрестили с «Великолепным веком»: сериал «1670» — лучшая историческая комедия Netflix среди унылых драм последних лет Читать дальше 4 октября 2025
Бран не король, а Арья не избранная: шесть лет спустя финал «Игры престолов» смотрится еще более нелепо Бран не король, а Арья не избранная: шесть лет спустя финал «Игры престолов» смотрится еще более нелепо Читать дальше 4 октября 2025
Худшая глава антологии: Мерфи сел в лужу с «Монстр: История Эда Гейна» — маньяка превратили в икону Худшая глава антологии: Мерфи сел в лужу с «Монстр: История Эда Гейна» — маньяка превратили в икону Читать дальше 4 октября 2025
Рейтинг 82% на RT и звание хита: лучший сериал Джейсона Бейтмана на Netflix — это вовсе не «Чёрный кролик» Рейтинг 82% на RT и звание хита: лучший сериал Джейсона Бейтмана на Netflix — это вовсе не «Чёрный кролик» Читать дальше 4 октября 2025
«Сорвиголова: Рожденный заново 2» обязан исправить ключевые ошибки первого сезона: кости будут ломать направо и налево «Сорвиголова: Рожденный заново 2» обязан исправить ключевые ошибки первого сезона: кости будут ломать направо и налево Читать дальше 4 октября 2025
Я и есть опасность: пять лучших ролей Крэнстона, но без учета Хайзенберга из «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» Я и есть опасность: пять лучших ролей Крэнстона, но без учета Хайзенберга из «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» Читать дальше 3 октября 2025
Наконец-то дописал «Ветра зимы»? Мартин сделал особый подарок фанату — теперь у поклонников «Игры престолов» вопросов еще больше Наконец-то дописал «Ветра зимы»? Мартин сделал особый подарок фанату — теперь у поклонников «Игры престолов» вопросов еще больше Читать дальше 5 октября 2025
Глотайте пыль за Сон Джин-ву: продолжение «Поднятия уровня» побьет все рекорды «Истребителя демонов», но лишь при одном условии Глотайте пыль за Сон Джин-ву: продолжение «Поднятия уровня» побьет все рекорды «Истребителя демонов», но лишь при одном условии Читать дальше 5 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше