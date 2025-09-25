В их шкафу не только скелеты, но и бутылки: «Дом Гиннесс» только вышел, а уже поставил крест на «Острых козырьках»

Меню
25 сентября 2025 15:13
Netlfix сами же себе вырыли могилу.

Похоже, Netflix всерьёз решил повторить фокус «Острых козырьков» — только вместо Бирмингема и бритоголовых Пики Блайндерс зрителям подсунули ирландскую династию пивоваров. «Дом Гиннесса» — это не про кружку тёмного стаута после тяжёлого дня, а про семью, где каждая пинта смешана с кровью, это история про политику и скелеты в шкафу.

Увы, но после просмотра сериала смотреть за очередной главной Томми Шелби, все более скатывающегося в депрессию, смотреть вы больше не захотите. Новинка сильно круче.

О чем сериал

Здесь у нас всё как полагается: братья, готовые перегрызть друг другу глотки ради наследства, сестра, которая ломает социальные барьеры XIX века. А еще над всеми возвышается отец, чья смерть запускает семейную войну. Эдакие «Наследники» на стероидах, в которых выходцы богатого клана не только болтают, но и решают вопросы силой.

Стивен Найт снова играет на знакомом поле — грязь, деньги, власть, но вместо уличных банд — корпоративные войны и религиозные разборки на дублинских доках.

Актеры играют аки боги

Энтони Бойл в роли Артура выдаёт яркий коктейль из мрачной харизмы и психозов. Луис Партридж подтягивает амбициозного Эдварда (мерзкий Джоффри из «Игры престолов»), готового строить мировую империю.

Джеймс Нортон добавляет шпионской перчинки как Рафферти — человек, балансирующий между рабочим классом и корпорацией. А Ниам МакКормак выводит сериал на политическую арену, заставляя «Дом Гиннесса» звучать громче, чем просто семейная драма.

Музыка Fontaines DC в опенинге, современный саунд на фоне XIX века — и вот уже сериал не ощущается как довесок к «Острым козырькам», а работает как актуальный гангстерский эпос. К слову, проект про Шелби этого самого духа в последних сезонах лишился.

Да, параллели с «Козырьками» неизбежны, но у «Дома Гиннесса» есть шанс стать самостоятельной легендой и превзойти «отца» — особенно если зрители подсядут политическую линию вместе с семейными интригами.

Фото: Кадр из сериала «Острые козырьки», «Дом Гиннесса»

Фото: Кадр из сериала «Острые козырьки», «Дом Гиннесса»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
