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Острые козырьки
Сезоны
Острые козырьки (2013 - 2022), список сезонов
Peaky Blinders
16+
Год выпуска
2013
Страна
Великобритания
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
BBC One
Список сезонов сериала «Острые козырьки»
Сезон 1
2013,
6 эпизодов
Сезон 2
2014,
6 эпизодов
Сезон 3
2016,
6 эпизодов
Сезон 4
2017,
6 эпизодов
Сезон 5
2019,
6 эпизодов
Сезон 6 / Season 6
2022,
6 эпизодов
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