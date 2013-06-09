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Постер к сериалу Острые козырьки
Киноафиша Сериалы Острые козырьки Сезоны
Острые козырьки (2013 - 2022), список сезонов Peaky Blinders 16+
Год выпуска 2013
Страна Великобритания
Эпизод длится 60 минут
Телеканал BBC One
Список сезонов сериала «Острые козырьки»
Острые козырьки - Сезон 1 Сезон 1
2013, 6 эпизодов
 
Острые козырьки - Сезон 2 Сезон 2
2014, 6 эпизодов
 
Острые козырьки - Сезон 3 Сезон 3
2016, 6 эпизодов
 
Острые козырьки - Сезон 4 Сезон 4
2017, 6 эпизодов
 
Острые козырьки - Сезон 5 Сезон 5
2019, 6 эпизодов
 
Острые козырьки - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2022, 6 эпизодов
 
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