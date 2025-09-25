Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Новый проект от автора «Острых козырьков» произвел фурор: свежий сериал Netflix унаследовал лучшие черты хита BBC

Новый проект от автора «Острых козырьков» произвел фурор: свежий сериал Netflix унаследовал лучшие черты хита BBC

25 сентября 2025 09:25
Новый проект от автора «Острых козырьков» произвел фурор: свежий сериал Netflix унаследовал лучшие черты хита BBC

Фундамент — реальные события.

В Лондоне состоялась премьера самого долгожданного сериала этой осени «Дом Гиннесса» — и первые зрители уже делятся впечатлениями. Вердикт? Атмосфера, интрига и драматический масштаб обещают проекту громкий успех.

Сюжет переносит зрителей в Дублин и Нью-Йорк XIX века. Действие разворачивается сразу после смерти сэра Бенджамина Гиннесса — человека, превратившего пивоварню Guinness в международный бренд.

За кулисами его успеха — скандалы, семейные драмы и ненависть простых людей, считавших Гиннессов «протестантскими дворянами».

Новый проект от автора «Острых козырьков» произвел фурор: свежий сериал Netflix унаследовал лучшие черты хита BBC

Главными героями становятся дети сэра Бенджамина: Артур (Энтони Бойл), Эдвард (Луис Патридж), Энн (Эмили Фэрн) и Бен (Фионн О’Ши). Они получают завещание, в котором все наследство неожиданно уходит Бену.

В городе тем временем — хаос: рабочие бунтуют, в барах подают украденный «Гиннесс», а еще пожар в мастерской, случившийся при загадочных обстоятельствах.

Ситуацию усугубляет карточный долг Бена — 170 тысяч фунтов, из-за которого он рискует оказаться на дне (в буквальном смысле). На фоне интриг и предательств семья пытается удержаться на плаву, но становится ясно: власть Гиннессов в правлении подходит к концу.

Звезды и стиль

В проекте также снялись Джеймс Нортон («Война и мир»), Джек Глисон («Игра престолов») и Дервла Кирван («Несправедливость»). Но все внимание приковано к создателю шоу — Стивену Найту, известному по «Острым козырькам». Его почерк здесь угадывается с первых кадров: фирменная смесь семейной драмы, социальной критики и почти рок-н-ролльной ауры.

Новый проект от автора «Острых козырьков» произвел фурор: свежий сериал Netflix унаследовал лучшие черты хита BBC

За постановку отвечали Муния Аки («Точка кипения») и Том Шенкленд («Карточный домик»), а саундтрек в стиле модерн-рок добавляет драйва в исторический контекст.

Первые впечатления

Первые зрители призывают не считать сериал исторически достоверным, хотя он и основан на реальных событиях. Да, авторы позволили себе вольности с фактами, но сделали акциент на драматизме и зрелищности.

Действительно отличный! С нетерпением жду возможности посмотреть остальные эпизоды, — говорят в Сети.

«Дом Гиннесса» радует смесью ирландского стиля и мрачной харизмы. А такие истории зрители любят. Премьера на Netflix — 25 сентября, то есть уже совсем скоро.

Ранее мы писали: Скучали по Неду Старку? Шон Бин наконец-то возвращается в фэнтези — делайте ставки, как он умрет

Фото: Кадры из сериалов «Острые козырьки», «Дом Гиннеса»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
Ребенок, вакансия и игра в США: посмотрел «Алису в Пограничье 3» и испытал корейские флешбеки по «Игре в кальмара» Ребенок, вакансия и игра в США: посмотрел «Алису в Пограничье 3» и испытал корейские флешбеки по «Игре в кальмара» Читать дальше 30 сентября 2025
Затмит самого Деймона: в 3 сезоне «Дома дракона» появится сразу несколько новых важных героев, но лишь один станет любимцем публики Затмит самого Деймона: в 3 сезоне «Дома дракона» появится сразу несколько новых важных героев, но лишь один станет любимцем публики Читать дальше 30 сентября 2025
«Еще больше жести и цинизма»: 2 сезон «Бункера для богачей» уже на низком старте — но Netflix рискует выстрелить себе в ногу «Еще больше жести и цинизма»: 2 сезон «Бункера для богачей» уже на низком старте — но Netflix рискует выстрелить себе в ногу Читать дальше 30 сентября 2025
«Леденящий душу шедевр»: новый мини-сериал от Netflix заставляет забыть о времени — неудивительно, ведь у него 100% на RT «Леденящий душу шедевр»: новый мини-сериал от Netflix заставляет забыть о времени — неудивительно, ведь у него 100% на RT Читать дальше 29 сентября 2025
«Наконец-то красивая девушка в сериале… сыграет роль мужика!»: в гроб «Ведьмака» Netflix вбил последний гвоздь — Кавилл вовремя сбежал «Наконец-то красивая девушка в сериале… сыграет роль мужика!»: в гроб «Ведьмака» Netflix вбил последний гвоздь — Кавилл вовремя сбежал Читать дальше 28 сентября 2025
Просмотры рухнули на 42%: провал 2-го сезона «Уэнсдэй» дает красноречивый намек — лишь один сюжетный поворот спасет 3-й сезон (и он будет) Просмотры рухнули на 42%: провал 2-го сезона «Уэнсдэй» дает красноречивый намек — лишь один сюжетный поворот спасет 3-й сезон (и он будет) Читать дальше 27 сентября 2025
Похожи даже внешне: Волдеморта в «Поттере» от НВО может сыграть женщина, и лишь одна актриса справится с ролью не хуже Файнса Похожи даже внешне: Волдеморта в «Поттере» от НВО может сыграть женщина, и лишь одна актриса справится с ролью не хуже Файнса Читать дальше 30 сентября 2025
У нового детектива с Устюговым есть «двойник» на Западе — в России фанатов почти нет, но держится на экранах 20 лет У нового детектива с Устюговым есть «двойник» на Западе — в России фанатов почти нет, но держится на экранах 20 лет Читать дальше 30 сентября 2025
3 серия 4 сезона «Клюквенного щербета» разбивает сердца: отныне Омер — убийца 3 серия 4 сезона «Клюквенного щербета» разбивает сердца: отныне Омер — убийца Читать дальше 30 сентября 2025
От «славянского киберпанка» до Кинга: в октябре выйдет сразу 7 новых сериалов — включите для фона, а очнетесь, когда закончится весь сезон От «славянского киберпанка» до Кинга: в октябре выйдет сразу 7 новых сериалов — включите для фона, а очнетесь, когда закончится весь сезон Читать дальше 30 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше