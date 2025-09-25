Новый проект от автора «Острых козырьков» произвел фурор: свежий сериал Netflix унаследовал лучшие черты хита BBC

В Лондоне состоялась премьера самого долгожданного сериала этой осени «Дом Гиннесса» — и первые зрители уже делятся впечатлениями. Вердикт? Атмосфера, интрига и драматический масштаб обещают проекту громкий успех.

Сюжет переносит зрителей в Дублин и Нью-Йорк XIX века. Действие разворачивается сразу после смерти сэра Бенджамина Гиннесса — человека, превратившего пивоварню Guinness в международный бренд.

За кулисами его успеха — скандалы, семейные драмы и ненависть простых людей, считавших Гиннессов «протестантскими дворянами».

Главными героями становятся дети сэра Бенджамина: Артур (Энтони Бойл), Эдвард (Луис Патридж), Энн (Эмили Фэрн) и Бен (Фионн О’Ши). Они получают завещание, в котором все наследство неожиданно уходит Бену.

В городе тем временем — хаос: рабочие бунтуют, в барах подают украденный «Гиннесс», а еще пожар в мастерской, случившийся при загадочных обстоятельствах.

Ситуацию усугубляет карточный долг Бена — 170 тысяч фунтов, из-за которого он рискует оказаться на дне (в буквальном смысле). На фоне интриг и предательств семья пытается удержаться на плаву, но становится ясно: власть Гиннессов в правлении подходит к концу.

Звезды и стиль

В проекте также снялись Джеймс Нортон («Война и мир»), Джек Глисон («Игра престолов») и Дервла Кирван («Несправедливость»). Но все внимание приковано к создателю шоу — Стивену Найту, известному по «Острым козырькам». Его почерк здесь угадывается с первых кадров: фирменная смесь семейной драмы, социальной критики и почти рок-н-ролльной ауры.

За постановку отвечали Муния Аки («Точка кипения») и Том Шенкленд («Карточный домик»), а саундтрек в стиле модерн-рок добавляет драйва в исторический контекст.

Первые впечатления

Первые зрители призывают не считать сериал исторически достоверным, хотя он и основан на реальных событиях. Да, авторы позволили себе вольности с фактами, но сделали акциент на драматизме и зрелищности.

Действительно отличный! С нетерпением жду возможности посмотреть остальные эпизоды, — говорят в Сети.

«Дом Гиннесса» радует смесью ирландского стиля и мрачной харизмы. А такие истории зрители любят. Премьера на Netflix — 25 сентября, то есть уже совсем скоро.

