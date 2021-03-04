В 1 сезоне сериала «Тихоокеанский рубеж: Темная зона» история происходит в несуществующей вселенной, где мир терпит постоянные атаки жутких морских чудовищ. Устав от постоянной войны с монстрами, человечество разработало технологию, способную победить опасных противников. Именно так появились егеря — огромные техногенные роботы, обладающие невероятной силой. Сюжет первого сезона происходит в Австралии, где стартовала масштабная эвакуация: континент оказался буквально порабощен чудовищами. Главные герои — брат и сестра подросткового возраста. Они пытаются найти своих родителей, которые пропали во время одного из нападений. Рискуя собственными жизнями, подростки учатся пользоваться егерем в надежде разыскать своих родных.