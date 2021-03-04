Меню
Тихоокеанский рубеж: тёмная зона 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Тихоокеанский рубеж: тёмная зона
Pacific Rim: The Black 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 марта 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 7
Продолжительность сезона 3 часа 9 минут
О чем 1-й сезон сериала «Тихоокеанский рубеж: тёмная зона»

В 1 сезоне сериала «Тихоокеанский рубеж: Темная зона» история происходит в несуществующей вселенной, где мир терпит постоянные атаки жутких морских чудовищ. Устав от постоянной войны с монстрами, человечество разработало технологию, способную победить опасных противников. Именно так появились егеря — огромные техногенные роботы, обладающие невероятной силой. Сюжет первого сезона происходит в Австралии, где стартовала масштабная эвакуация: континент оказался буквально порабощен чудовищами. Главные герои — брат и сестра подросткового возраста. Они пытаются найти своих родителей, которые пропали во время одного из нападений. Рискуя собственными жизнями, подростки учатся пользоваться егерем в надежде разыскать своих родных.

Список серий сериала Тихоокеанский рубеж: тёмная зона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Из тени From the Shadows
Сезон 1 Серия 1
4 марта 2021
В тёмной зоне Into the Black
Сезон 1 Серия 2
4 марта 2021
Боган Bogan
Сезон 1 Серия 3
4 марта 2021
На ходу Up and Running
Сезон 1 Серия 4
4 марта 2021
Сбежать от Богана Escaping Bogan
Сезон 1 Серия 5
4 марта 2021
Кладбище Boneyard
Сезон 1 Серия 6
4 марта 2021
Столкновение Showdown
Сезон 1 Серия 7
4 марта 2021
