Во 2 сезоне сериала «Тихоокеанский рубеж: Темная зона» история Хейли и Тейлора Трэвисов продолжается. После того как Кайдзю опустошил Австралию, дети отправляются в долгий и тернистый путь, чтобы отыскать своих родителей. По дороге они встречают необычных существ, опасных врагов и случайных союзников. Напомним, в финале предыдущего сезона Тейлор должен был вернуть Атласский Разрушитель и спасти сестру. Для этого мальчик использовал весьма рискованный маневр, известный как «призрачное пилотирование». Тем временем Джоэл и Мэй сделали выбор, который оказался смертельным. В новом сезоне герои продолжат свой путь.