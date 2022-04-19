Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Тихоокеанский рубеж: тёмная зона 2021 - 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Тихоокеанский рубеж: тёмная зона
Киноафиша Сериалы Тихоокеанский рубеж: тёмная зона Сезоны Сезон 2

Pacific Rim: The Black 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 19 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 7
Продолжительность сезона 3 часа 9 минут
О чем 2-й сезон сериала «Тихоокеанский рубеж: тёмная зона»

Во 2 сезоне сериала «Тихоокеанский рубеж: Темная зона» история Хейли и Тейлора Трэвисов продолжается. После того как Кайдзю опустошил Австралию, дети отправляются в долгий и тернистый путь, чтобы отыскать своих родителей. По дороге они встречают необычных существ, опасных врагов и случайных союзников. Напомним, в финале предыдущего сезона Тейлор должен был вернуть Атласский Разрушитель и спасти сестру. Для этого мальчик использовал весьма рискованный маневр, известный как «призрачное пилотирование». Тем временем Джоэл и Мэй сделали выбор, который оказался смертельным. В новом сезоне герои продолжат свой путь.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.1 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Тихоокеанский рубеж: тёмная зона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Мальчик bOy
Сезон 2 Серия 1
19 апреля 2022
Невозврат The Never Never
Сезон 2 Серия 2
19 апреля 2022
Раскол Divide
Сезон 2 Серия 3
19 апреля 2022
Сестры Кайдзю Sisters of the Kaiju
Сезон 2 Серия 4
19 апреля 2022
Разум, тело, душа Mind, Body, Soul
Сезон 2 Серия 5
19 апреля 2022
Бег в сумерках The Twilight Run
Сезон 2 Серия 6
19 апреля 2022
Бег в сумерках Final Approach
Сезон 2 Серия 7
19 апреля 2022
График выхода всех сериалов
Снимать начнут уже в ноябре 2025 года: собрали все, что известно о 3 сезоне «Уэнсдей» от Netflix
Всего одна сцена из «Властелина колец» подтверждает, что Леголас был лучшим бойцом: Арагорн по сравнению с ним просто слабак
Выход «Шрека 5» неожиданно перенесли: Universal и DreamWorks назвали день, когда все точно случится
«Не было откровением»: Сухоруков пытается забыть «Брат 2» — роль, которой гордиться не получается, и вот почему
Война, которую детям так и не показали: главной странности мульта «Ну, погоди!» есть лишь одно объяснение — и оно пугает до мурашек
Звезду «Места встречи» после выхода сериала отыскали реальные бандиты: московский авторитет передал артисту всего 5 слов (и черный ящик)
Победа не помогла покорить сердца зрителей: эти фильмы выиграли «Оскар», но были забыты почти сразу же
«Запретное, священное»: у реального Сулеймана было целых 3 гарема, из них женский лишь один — в другом держали юных мальчиков
«Гнилое по сути своей»: американцы посмотрели «Слово пацана» и оставили честные отзывы (россияне с ними не согласятся)
«Дом дракона» — издевка на фоне этого приквела «Игры престолов»: в игре про Вестерос был лучший сюжетный поворот
Джонни Депп согласился вернуться в «Пиратов Карибского моря»: Disney должны выполнить лишь одно условие (и речь не про миллион альпак)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше