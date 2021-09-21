В 1 сезоне сериала «Люди нашего типа» действие фокусируется на крайне целеустремленной матери-одиночке по имени Анджела Вон. Главная героиня хочет во что бы то ни стало прославиться и доказать всему миру, что она чего-то да стоит. Анджела продвигает собственную линию ухода за волосами, которая подчеркивает естественную красоту всех афроамериканских женщин. По ходу дела становится понятно, что мать главной героини явно была не до конца откровенна со своей дочерью. Неужели ее рецепт красоты не так идеален, как кажется на первый взгляд?