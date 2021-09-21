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Люди нашего типа 2021 - 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Люди нашего типа
Киноафиша Сериалы Люди нашего типа Сезоны Сезон 1

Our Kind of People
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 12
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Люди нашего типа»

В 1 сезоне сериала «Люди нашего типа» действие фокусируется на крайне целеустремленной матери-одиночке по имени Анджела Вон. Главная героиня хочет во что бы то ни стало прославиться и доказать всему миру, что она чего-то да стоит. Анджела продвигает собственную линию ухода за волосами, которая подчеркивает естественную красоту всех афроамериканских женщин. По ходу дела становится понятно, что мать главной героини явно была не до конца откровенна со своей дочерью. Неужели ее рецепт красоты не так идеален, как кажется на первый взгляд?

Рейтинг сериала

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6.2 IMDb
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Список серий сериала Люди нашего типа График выхода всех сериалов
Сезон 1
Возмещение ущерба Reparations
Сезон 1 Серия 1
21 сентября 2021
Мать, я сам My Mother, Myself
Сезон 1 Серия 2
28 сентября 2021
Горячие ссылки и красные напитки Hot Links & Red Drinks
Сезон 1 Серия 3
5 октября 2021
Крабы в позолоченной бочке Crabs in a Gold-Plated Barrel
Сезон 1 Серия 4
12 октября 2021
Неправильное образование негров The Miseducation of the Negro
Сезон 1 Серия 5
19 октября 2021
Для цветных мальчиков ... For Colored Boys...
Сезон 1 Серия 6
9 ноября 2021
Отцы, дочери, сестры Fathers, Daughters, Sisters
Сезон 1 Серия 7
16 ноября 2021
Вмешательство сестры Sistervention
Сезон 1 Серия 8
30 ноября 2021
В два раза сильнее, в два раза лучше Twice as Hard, Twice as Good
Сезон 1 Серия 9
7 декабря 2021
Просто десерты Just Desserts
Сезон 1 Серия 10
11 января 2022
Нам нужен не свет, а огонь It Is Not Light We Need, but Fire
Сезон 1 Серия 11
18 января 2022
Поцелуй это перед Богом Kiss It Up to God
Сезон 1 Серия 12
25 января 2022
График выхода всех сериалов
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