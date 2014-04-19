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Киноафиша Сериалы Темное дитя Сезоны Сезон 2 Серия 7

Темное дитя 2013 - 2017 7 серия 2 сезон

8.8 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Темное дитя»
Природа, обузданная и стеснённая
Сезон 2 / Серия 1 19 апреля 2014
Верным рассудком и здравой религией
Сезон 2 / Серия 2 26 апреля 2014
Примешивая свою природу
Сезон 2 / Серия 3 3 мая 2014
Вещь, как бы случайная
Сезон 2 / Серия 4 10 мая 2014
Знание есть сила
Сезон 2 / Серия 5 17 мая 2014
Суть собаки — в чутье
Сезон 2 / Серия 6 24 мая 2014
Познание причин и скрытых сил вещей
Сезон 2 / Серия 7 31 мая 2014
Вещь переменчивая, неустойчивая
Сезон 2 / Серия 8 7 июня 2014
То, чего до сих пор никогда не было
Сезон 2 / Серия 9 14 июня 2014
Средствами, никогда доселе не испытанными
Сезон 2 / Серия 10 21 июня 2014
О чем серия

Во 2 сезоне 7 серии сериала «Темное дитя» близкий человек предает Элисон и угрожает раскрыть правду о смерти Эйнсли. В итоге девушка решает навестить близких накануне Дня семьи. Она объединяется со своим супругом Донни и многочисленными детьми.

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