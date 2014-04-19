Во 2 сезоне 5 серии сериала «Темное дитя» Рэйчел возвращается домой и находит Розен мертвой. Она также делает Полу предложение, от которого тот просто не может отказаться. В этой новой должности Пол решает использовать Феликса, чтобы помочь Рэйчел.
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