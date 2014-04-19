Во 2 сезоне 6 серии сериала «Темное дитя» главная героиня и Хелена вместе отправляются в Холодную реку, чтобы узнать больше о своем общем прошлом. Эта поездка становится настоящим освобождением для Хелены, которая долгое время находилась в плену.
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