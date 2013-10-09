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Постер к сериалу Темное дитя
Киноафиша Сериалы Темное дитя Сезоны
Темное дитя (2013 - 2017), список сезонов Orphan Black 18+
Год выпуска 2013
Страна Канада
Эпизод длится 44 минуты
Телеканал CTV Sci-Fi Channel
Список сезонов сериала «Темное дитя»
Темное дитя - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2013, 10 эпизодов
 
Темное дитя - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2014, 10 эпизодов
 
Темное дитя - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2015, 10 эпизодов
 
Темное дитя - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2016, 10 эпизодов
 
Темное дитя - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2017, 10 эпизодов
 
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