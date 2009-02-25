Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Свидетель" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Офицеры Сезоны Сезон 2 Серия 8

Офицеры 2 сезон 8 серия смотреть онлайн

мало голосов Оцените
0 голосов
Все серии 2 сезона «Офицеры»
Эпизод 1
Сезон 2 / Серия 1 25 февраля 2009
Эпизод 2
Сезон 2 / Серия 2 25 февраля 2009
Эпизод 3
Сезон 2 / Серия 3 4 марта 2009
Эпизод 4
Сезон 2 / Серия 4 4 марта 2009
Эпизод 5
Сезон 2 / Серия 5 11 марта 2009
Эпизод 6
Сезон 2 / Серия 6 11 марта 2009
Эпизод 7
Сезон 2 / Серия 7 18 марта 2009
Эпизод 8
Сезон 2 / Серия 8 18 марта 2009
О чем cерия

Во 2 сезоне 8 серии сериала «Офицеры» Элишка обещает Александру привести его в убежище Штальмана. Разведчикам удаётся выяснить место одного из планируемых терактов, однако предотвращение гибели невинных граждан обходится слишком дорогой ценой.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов 57 комментариев
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди! 10 комментариев
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм 88 комментариев
Related video
Ответьте, как бы вы поступили в этих ситуациях, а тест ответит, что вы за человек
Выкачала все лишнее: невестка Валерии потрясла близких преображением
Сердце может остановиться от страха: этот жуткий фильм показывали советским детям
Россияне в пух и прах разнесли «Возвращение мамонтенка»: до любимого мультика добрались создатели «Елок»
Эта российская актриса сыграла более 100 ролей: зрителей от звезды уже тошнит
Вот какие мужские имена на Руси считались несчастливыми: детей так старались не называть
Выставили вон и даже объясняться не стали: сын Нагиева опозорил и себя, и отца
«Роковая женщина»: теща Виторгана сразила россиян красотой
Этот мальчик в 9 лет читал лекции студентам: мать вундеркинда раскрыла секреты воспитания
Словно дедушка с внучкой: рассекречена новая избранница Урганта
Чуть ли не единственный такой: у звезды советского кино ошеломительная пенсия
Словно обросший старовер: происходящее с Малаховым пугает людей
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше