Во 2 сезоне 8 серии сериала «Офицеры» Элишка обещает Александру привести его в убежище Штальмана. Разведчикам удаётся выяснить место одного из планируемых терактов, однако предотвращение гибели невинных граждан обходится слишком дорогой ценой.
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