Во 2 сезоне 3 серии сериала «Офицеры» спецназовцы сопровождают освобождённых лётчиков к берегу моря, однако поведение одного из них привлекает их внимание. Сява берёт в заложники Каби, чтобы заставить Егора взять его с собой в Россию.
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