Во 2 сезоне 2 серии сериала «Офицеры» Александру удаётся связаться с Егором и он обещает помочь другу вместе с девушкой вернуться домой. Бывшие напарники организуют операцию по освобождению заложников, в которую вклиниваются американцы.
Related video
Этот мальчик в 9 лет читал лекции студентам: мать вундеркинда раскрыла секреты воспитания
Эта российская актриса сыграла более 100 ролей: зрителей от звезды уже тошнит
Словно обросший старовер: происходящее с Малаховым пугает людей
Словно дедушка с внучкой: рассекречена новая избранница Урганта
Вот какие мужские имена на Руси считались несчастливыми: детей так старались не называть
Выкачала все лишнее: невестка Валерии потрясла близких преображением
Выставили вон и даже объясняться не стали: сын Нагиева опозорил и себя, и отца
Авторизация по e-mail