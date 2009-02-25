Во 2 сезоне 7 серии сериала «Офицеры» Элишка теряет доверенный ей чемодан и оказывается в заложниках у наёмников. Александр долго не выходит на связь, из-за чего Осоргин вместе с разведчицей Анной отправляется в Чехию под прикрытием.
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