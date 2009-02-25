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Киноафиша Сериалы Офицеры Сезоны Сезон 2 Серия 7

Офицеры 2 сезон 7 серия смотреть онлайн

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Все серии 2 сезона «Офицеры»
Эпизод 1
Сезон 2 / Серия 1 25 февраля 2009
Эпизод 2
Сезон 2 / Серия 2 25 февраля 2009
Эпизод 3
Сезон 2 / Серия 3 4 марта 2009
Эпизод 4
Сезон 2 / Серия 4 4 марта 2009
Эпизод 5
Сезон 2 / Серия 5 11 марта 2009
Эпизод 6
Сезон 2 / Серия 6 11 марта 2009
Эпизод 7
Сезон 2 / Серия 7 18 марта 2009
Эпизод 8
Сезон 2 / Серия 8 18 марта 2009
О чем cерия

Во 2 сезоне 7 серии сериала «Офицеры» Элишка теряет доверенный ей чемодан и оказывается в заложниках у наёмников. Александр долго не выходит на связь, из-за чего Осоргин вместе с разведчицей Анной отправляется в Чехию под прикрытием.

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