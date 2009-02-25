Во 2 сезоне 1 серии сериала «Офицеры» Егор уже несколько лет работает под прикрытием в отряде боевиков Рахматулло. Делегация российских лётчиков оказывается в плену африканских бандитов. ГРУ решают поручить их освобождение Осоргину.
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