В 1 сезоне сериала «Офицеры» Осоргин хочет устроить сына после выпуска в секретное подразделение давнего друга. Командор соглашается при условии, что парень не будет рассчитывать на генеральские погоны, как у его отца. На пляже с друзьями Егор ввязывается в драку с местными, которую разрешает бывший десантник Саша. На службе молодые люди снова встречают друг друга и становятся напарниками. Теперь им предстоит пройти через смертельно опасные задания, заговоры правительства и соперничество за сердце медсестры Жени.