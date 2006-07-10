Меню
Офицеры 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Офицеры
Киноафиша Сериалы Офицеры Сезоны Сезон 1

Офицеры 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 июля 2006
Год выпуска 2006
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Офицеры»

В 1 сезоне сериала «Офицеры» Осоргин хочет устроить сына после выпуска в секретное подразделение давнего друга. Командор соглашается при условии, что парень не будет рассчитывать на генеральские погоны, как у его отца. На пляже с друзьями Егор ввязывается в драку с местными, которую разрешает бывший десантник Саша. На службе молодые люди снова встречают друг друга и становятся напарниками. Теперь им предстоит пройти через смертельно опасные задания, заговоры правительства и соперничество за сердце медсестры Жени.

Список серий 1-го сезона сериала «Офицеры» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
10 июля 2006
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
11 июля 2006
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
12 июля 2006
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
13 июля 2006
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
17 июля 2006
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
18 июля 2006
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
19 июля 2006
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
20 июля 2006
