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Офицеры 2 сезон 5 серия смотреть онлайн

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Все серии 2 сезона «Офицеры»
Эпизод 1
Сезон 2 / Серия 1 25 февраля 2009
Эпизод 2
Сезон 2 / Серия 2 25 февраля 2009
Эпизод 3
Сезон 2 / Серия 3 4 марта 2009
Эпизод 4
Сезон 2 / Серия 4 4 марта 2009
Эпизод 5
Сезон 2 / Серия 5 11 марта 2009
Эпизод 6
Сезон 2 / Серия 6 11 марта 2009
Эпизод 7
Сезон 2 / Серия 7 18 марта 2009
Эпизод 8
Сезон 2 / Серия 8 18 марта 2009
О чем cерия

Во 2 сезоне 5 серии сериала «Офицеры» из-за теракта в одном из африканских городков репортажи СМИ посвящены только пострадавшим. Сява оказывается в отряде арабских наёмников, которые пытаются подобраться к Штальману.

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