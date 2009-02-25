Во 2 сезоне 5 серии сериала «Офицеры» из-за теракта в одном из африканских городков репортажи СМИ посвящены только пострадавшим. Сява оказывается в отряде арабских наёмников, которые пытаются подобраться к Штальману.
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