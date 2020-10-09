В 1 сезоне 7 серии сериала «Новенький» следователь из Москвы беседует с Сашей и Алиной, с которыми не успел поговорить во время допроса в школе. Их проверяют с помощью детектора лжи, и следователю становится понятно, что скрывают подростки.
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