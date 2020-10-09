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Новенький 1 сезон 3 серия смотреть онлайн

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Все серии 1 сезона «Новенький»
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 9 октября 2020
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 16 октября 2020
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 23 октября 2020
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 30 октября 2020
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 6 ноября 2020
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 13 ноября 2020
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 20 ноября 2020
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 20 ноября 2020
О чем cерия

В 1 сезоне 3 серии сериала «Новенький» Егор Смирнов, несмотря на свои доверительные отношения с матерью, не признается ей в том, что на самом деле случилось с Максом. Отец Максима занимается поисками своего сына. Он считает, что его похитили.  

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