В 1 сезоне 3 серии сериала «Новенький» Егор Смирнов, несмотря на свои доверительные отношения с матерью, не признается ей в том, что на самом деле случилось с Максом. Отец Максима занимается поисками своего сына. Он считает, что его похитили.