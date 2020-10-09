В 1 сезоне 3 серии сериала «Новенький» Егор Смирнов, несмотря на свои доверительные отношения с матерью, не признается ей в том, что на самом деле случилось с Максом. Отец Максима занимается поисками своего сына. Он считает, что его похитили.
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