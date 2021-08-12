Меню
Новенький 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Новенький
Киноафиша Сериалы Новенький Сезоны Сезон 2

Новенький 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 12 августа 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 9
Продолжительность сезона 7 часов 30 минут
О чем 2-й сезон сериала «Новенький»

Во 2 сезоне сериала «Новенький» в город неожиданно возвращается Макс. Его появление отражается на состоянии всего города. Сотрудники правоохранительных органов тут же начинают допрос парня с целью выяснить все подробности его загадочного исчезновения. При этом сам Макс надеется вернуть свою жизнь в прежнее русло, но все происходит совсем не так, как хотелось бы. Близится выпускной, а никто из ребят так и не подготовился к новой, взрослой, жизни. Главный герой стремится продолжить свое маленькое расследование, чтобы раскрыть перед всеми правду.

Список серий 2-го сезона сериала «Новенький» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Серия 1
Сезон 2 Серия 1
12 августа 2021
Серия 2
Сезон 2 Серия 2
19 августа 2021
Серия 3
Сезон 2 Серия 3
26 августа 2021
Серия 4
Сезон 2 Серия 4
2 сентября 2021
Серия 5
Сезон 2 Серия 5
9 сентября 2021
Серия 6
Сезон 2 Серия 6
16 сентября 2021
Серия 7
Сезон 2 Серия 7
23 сентября 2021
Серия 8
Сезон 2 Серия 8
30 сентября 2021
Серия 9
Сезон 2 Серия 9
7 октября 2021
