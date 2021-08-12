Во 2 сезоне сериала «Новенький» в город неожиданно возвращается Макс. Его появление отражается на состоянии всего города. Сотрудники правоохранительных органов тут же начинают допрос парня с целью выяснить все подробности его загадочного исчезновения. При этом сам Макс надеется вернуть свою жизнь в прежнее русло, но все происходит совсем не так, как хотелось бы. Близится выпускной, а никто из ребят так и не подготовился к новой, взрослой, жизни. Главный герой стремится продолжить свое маленькое расследование, чтобы раскрыть перед всеми правду.