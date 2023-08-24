В 4-м сезоне сериала «Новенький» завершается история про подростков, которые оставляют позади детские мечты и учатся жить в мире взрослых. Герои продолжают справляться со своими психологическими травмами. Макс вернулся после военной службы, ради которой оставил учебу в известном институте. Он предложил Соне стать его женой. Они занимаются организацией свадебного торжества, однако Соня не чувствует себя счастливой. Девушка берет сына и отправляется к своему приятелю Диме, который всегда поддерживал ее в тяжелые моменты. Теперь их симпатия друг к другу, похоже, стала чем-то большим.