Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Новенький 4 сезон смотреть онлайн

Постер к 4-му сезону сериала Новенький
Киноафиша Сериалы Новенький Сезоны Сезон 4

Новенький 16+
Оригинальное название Новенькие: Бунт против взрослых
Название Сезон 4
Премьера сезона 24 августа 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 9
Продолжительность сезона 7 часов 30 минут
О чем 4-й сезон сериала «Новенький»

В 4-м сезоне сериала «Новенький» завершается история про подростков, которые оставляют позади детские мечты и учатся жить в мире взрослых. Герои продолжают справляться со своими психологическими травмами. Макс вернулся после военной службы, ради которой оставил учебу в известном институте. Он предложил Соне стать его женой. Они занимаются организацией свадебного торжества, однако Соня не чувствует себя счастливой. Девушка берет сына и отправляется к своему приятелю Диме, который всегда поддерживал ее в тяжелые моменты. Теперь их симпатия друг к другу, похоже, стала чем-то большим.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 3 голоса
5.4 IMDb
Написать отзыв
Список серий 4-го сезона сериала «Новенький» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Серия 1
Сезон 4 Серия 1
24 августа 2023
Серия 2
Сезон 4 Серия 2
24 августа 2023
Серия 3
Сезон 4 Серия 3
31 августа 2023
Серия 4
Сезон 4 Серия 4
7 сентября 2023
Серия 5
Сезон 4 Серия 5
14 сентября 2023
Серия 6
Сезон 4 Серия 6
21 сентября 2023
Серия 7
Сезон 4 Серия 7
28 сентября 2023
Серия 8
Сезон 4 Серия 8
5 октября 2023
Серия 9. Фильм о фильме
Сезон 4 Серия 9
12 октября 2023
График выхода всех сериалов
Данилу Багрова не вернуть, но его голос мы услышим снова: «Брат навсегда» выходит в кино 30 октября — трейлер уже в Сети (видео)
Забудете про «Невский» уже через минуту: 5 детективов от того же сценариста, которые смотрятся на одном дыхании
Думали, драконы непобедимы? Всего одна ошибка Дейенерис стоила ей двух «детей» в «Игре престолов» — все началось с проклятья
Не «Джон Уик», а ангел: эта комедия с Ривзом еще не вышла, но уже получила 82% свежести на RT — а ведь это дебют режиссера
«Никогда не прощу себя»: Ченнинг Татум назвал свою самую большую ошибку в карьере — и это не «Супер Майк» с рейтингом 5.2
55 млн зрителей за год: этот фильм СССР с рейтингом 8.1 рекомендует даже Минпросвещения — а в 60-х его критиковали
Свыше 200 млн просмотров: не знаете, что посмотреть в кино — как насчет боевика с «голосом» Джину из «Кейпоп-охотниц»?
Тест на зоркость: спорим, вы не замечали 5 ляпов в «Приключениях Электроника» — готовьтесь загибать пальцы (фото)
Более 18 млн зрителей в день премьеры: этот дорогущий сериал ABC изменил телевидение — ради него разбили настоящий самолет
Пэлтроу, сталкеры и тверк: эти 4 проекта стали самыми скандальными на Netflix — понятно, откуда у № 1 рейтинг 1.2
Данила Багров возвращается: неожиданная премьера в кино — новый «Брат», который ждал на полке своего звездного часа
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше