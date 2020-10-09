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Киноафиша Сериалы Новенький Сезоны Сезон 1 Серия 1

Новенький 1 сезон 1 серия смотреть онлайн

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Все серии 1 сезона «Новенький»
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 9 октября 2020
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 16 октября 2020
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 23 октября 2020
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 30 октября 2020
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 6 ноября 2020
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 13 ноября 2020
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 20 ноября 2020
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 20 ноября 2020
О чем cерия

В 1 сезоне 1 серии сериала «Новенький» шестнадцатилетний подросток Максим Плетнев вместе с мамой, которая поссорилась с мужем, отцом Максима, переезжает из Москвы в небольшой городок Юрьевск. Мальчик оказывается в непривычной для него среде.

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