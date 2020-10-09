В 1 сезоне 1 серии сериала «Новенький» шестнадцатилетний подросток Максим Плетнев вместе с мамой, которая поссорилась с мужем, отцом Максима, переезжает из Москвы в небольшой городок Юрьевск. Мальчик оказывается в непривычной для него среде.
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