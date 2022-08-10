Меню
Новенький 3 сезон смотреть онлайн

Постер к 3-му сезону сериала Новенький
Киноафиша Сериалы Новенький Сезоны Сезон 3

Новенький 16+
Название Сезон 3
Премьера сезона 10 августа 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 9
Продолжительность сезона 7 часов 30 минут
О чем 3-й сезон сериала «Новенький»

В 3 сезоне сериала «Новенький» история Максима Плетнева и его друзей продолжается. Прошел выпускной, и ребята отправились во взрослую жизнь. Первый год после завершения учебы в школе вчерашние подростки зачастую переживают тяжело. Герои узнают о том, что Лера пыталась покончить с собой. Эта новость их шокирует. Чтобы выяснить, что случилось на самом деле, Максим с одноклассниками Леры отправляется в Юровск. Оказывается, что свои скелеты в шкафу были не только у Леры, но и у каждого из четырнадцати приятелей, которые не так давно получили аттестат зрелости, но пока все еще остаются детьми.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 3 голоса
5.4 IMDb
Написать отзыв
Список серий 3-го сезона сериала «Новенький» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Серия 1
Сезон 3 Серия 1
10 августа 2022
Серия 2
Сезон 3 Серия 2
10 августа 2022
Серия 3
Сезон 3 Серия 3
17 августа 2022
Серия 4
Сезон 3 Серия 4
24 августа 2022
Серия 5
Сезон 3 Серия 5
31 августа 2022
Серия 6
Сезон 3 Серия 6
7 сентября 2022
Серия 7
Сезон 3 Серия 7
14 сентября 2022
Серия 8
Сезон 3 Серия 8
21 сентября 2022
Серия 9
Сезон 3 Серия 9
22 сентября 2022
