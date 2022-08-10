В 3 сезоне сериала «Новенький» история Максима Плетнева и его друзей продолжается. Прошел выпускной, и ребята отправились во взрослую жизнь. Первый год после завершения учебы в школе вчерашние подростки зачастую переживают тяжело. Герои узнают о том, что Лера пыталась покончить с собой. Эта новость их шокирует. Чтобы выяснить, что случилось на самом деле, Максим с одноклассниками Леры отправляется в Юровск. Оказывается, что свои скелеты в шкафу были не только у Леры, но и у каждого из четырнадцати приятелей, которые не так давно получили аттестат зрелости, но пока все еще остаются детьми.