В 3 сезоне 9 серии сериала «МульТВ» ваш аппарат для приема телесигнала вновь подложит вам огромную свинью. На очереди шоу про экстремальное похудение, кафешка для лузеров, киноформат 999D и картина об «интересной» личной жизни.
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