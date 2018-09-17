В 3 сезоне 9 серии сериала «МульТВ» ваш аппарат для приема телесигнала вновь подложит вам огромную свинью. На очереди шоу про экстремальное похудение, кафешка для лузеров, киноформат 999D и картина об «интересной» личной жизни.