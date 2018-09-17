В 3 сезоне 13 серии сериала «МульТВ» можете даже не пытаться нажать на свой пульт для переключения каналов. Вы все равно не сможете оторваться от очередной подборки скетчей: с мотивационной картиной, жестокими сказками и остросюжетным варевом.