В 3 сезоне 7 серии сериала «МульТВ» ваш ящик вновь не позволит вам собраться с мыслями. О чем вообще может быть речь, если вас ждут сражения между роботами, неуместная программа для спелеологов, кастинги и персонаж из популярной франшизе о пиратах.