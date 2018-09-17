В 3 сезоне 4 серии сериала «МульТВ» любимый ящик в очередной раз возьмет вас прямо за душу, чтобы ее вытрясти. Судите сами: зрителя ждет несложное ограбление, мнение известного режиссера-классика и даже альтернативный финал для популярного ужастика.