В 3 сезоне 2 серии сериала «МульТВ» ваш разум вновь проиграет бой за жизнь. А разве можно соревноваться с ящиком? Ведь тут есть охота за смерчем, персонажи из Поттерианы, а также кое-что из формата «только для взрослых». Телевидение — великая вещь!