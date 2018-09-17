В 3 сезоне 5 серии сериала «МульТВ» ваши мозги, сердце, честь и совесть вновь подвергнутся полномасштабной агрессии с последующей оккупацией. Ведь в программе есть слот для триллера, побочных версий «Матрицы», ремейка одного сериала и рекламы авто.