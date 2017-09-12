Во 2 сезоне 3 серии сериала «МульТВ» зрители продолжат наслаждаться «шедеврами» российского шоу-бизнеса в максимально пародийной обертке. Например, крайне противоречивая программа «Ты не проверишь!» и кастинг на свежее лицо в «Пусть говорят».
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