Во 2 сезоне 15 серии сериала «МульТВ» ваш ящик вновь не даст вам шанса остаться наедине с нормальными мыслями. Зачем вообще пытаться думать, если на экране есть «Давай поженимся!», прикольные хлопушки, гений из КНДР и «врачи-убийцы».