Во 2 сезоне 9 серии сериала «МульТВ» ваш ящик вновь протянет вам руку помощи и поможет скрасить серые будни. Так, дело не обойдется без русской эстрады в новом жанре, Бузовой и денежных знаков, а также кинематографического юмора для юных сердец.