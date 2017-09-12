Во 2 сезоне 16 серии сериала «МульТВ» можете даже не пытаться выключить ящик. Иначе пропустите много интересного. Будет Шнур и германоязычная рок-музыка. А еще зеленый супергерой и репертуар Бузовой. Наконец, харассмент в отношении русской печи.