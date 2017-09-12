Во 2 сезоне 11 серии сериала «МульТВ» вы вновь получите шанс слиться в объятиях с ящиком и перестать думать. А как иначе? Ведь зрителей ждут откровения из мира «Спокойной ночи, малыши», политики из других миров и дамский взгляд на супергероев.
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