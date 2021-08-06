В 1 сезоне сериала «Мистер Кормен» Джош, давно оставивший свои мечты о карьере музыканта, работает преподавателем в одной из школ Лос-Анджелеса. Его жизнь превратилась в череду одних и тех же событий, а его несмелые попытки вырваться из рутины оказываются безуспешными. Джош постоянно испытывает тревогу из-за мысли о том, что мир находится на грани разрушения. Он делит квартиру с Виктором – полной своей противоположностью, не может отпустить отношения, завершившиеся год назад, и регулярно конфликтует со своей семьей из-за разницы в их взглядах на жизнь.