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Мистер Кормен 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Мистер Кормен
Киноафиша Сериалы Мистер Кормен Сезоны Сезон 1

Mr. Corman 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 августа 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Мистер Кормен»

В 1 сезоне сериала «Мистер Кормен» Джош, давно оставивший свои мечты о карьере музыканта, работает преподавателем в одной из школ Лос-Анджелеса. Его жизнь превратилась в череду одних и тех же событий, а его несмелые попытки вырваться из рутины оказываются безуспешными. Джош постоянно испытывает тревогу из-за мысли о том, что мир находится на грани разрушения. Он делит квартиру с Виктором – полной своей противоположностью, не может отпустить отношения, завершившиеся год назад, и регулярно конфликтует со своей семьей из-за разницы в их взглядах на жизнь.

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Мистер Кормен» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Удачи Good Luck
Сезон 1 Серия 1
6 августа 2021
Не паникуй Don't Panic
Сезон 1 Серия 2
6 августа 2021
С днем рождения Happy Birthday
Сезон 1 Серия 3
13 августа 2021
Мистер Моралес Mr. Morales
Сезон 1 Серия 4
20 августа 2021
Приключения Action Adventure
Сезон 1 Серия 5
27 августа 2021
Похороны Funeral
Сезон 1 Серия 6
3 сентября 2021
Много миров Many Worlds
Сезон 1 Серия 7
10 сентября 2021
Надеюсь, тебе станет лучше Hope You Feel Better
Сезон 1 Серия 8
17 сентября 2021
Мистер Кормен Mr. Corman
Сезон 1 Серия 9
24 сентября 2021
Общая картина The Big Picture
Сезон 1 Серия 10
1 октября 2021
График выхода всех сериалов
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