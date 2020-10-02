В 1 сезоне 5 серии сериала «Земля монстров» успешная пара Кейт и Шон борются за свою любовь на протяжении 15 лет. У Кейт биполярное расстройство, а Шон не может отпустить свою жену, даже если та станет ходячим трупом.
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