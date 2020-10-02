В 1 сезоне 6 серии сериала «Земля монстров» представлены последствия токсичных выбросов и их влияние не только на людей, но и морских обитателей. Но среди обломков жизней и карьер Шарко находит свою любовь — русалку.
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