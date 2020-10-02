В 1 сезоне 3 серии сериала «Земля монстров» мать-одиночка Энн обретает идеальную семью, когда выходит замуж за педиатра Джо. Проходят годы, и Энн узнает, что ее муж не тот герой, каким его рисуют коллеги и пациенты. У него есть страшная тайна.