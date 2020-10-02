В 1 сезоне 2 серии сериала «Земля монстров» мир Ника крутится вокруг его больной мамы. Увольнение с работы становится последней каплей в его никчемной жизни. Теперь он убежден, что во всем виноваты «Тени» и от них нужно избавиться.