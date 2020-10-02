В 1 сезоне 1 серии сериала «Земля монстров» жизнь Тони состоит из работы в кафе и воспитания непослушной дочери. Однажды в кафе появляется незнакомец, который проявляет особый интерес к Тони. Она не знает, что вскоре ее жизнь изменится.
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