В 1 сезоне 4 серии сериала «Земля монстров» разворачивается самая типичная на первый взглядистория, когда богатые, несмотря на свои злодеяния, выходят сухими из воды. Но в данном случае даже деньги и связи не смогут спасти Стэна.
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