В 8 сезоне 4 серии сериала «Американская семейка» благодаря съемкам Фила в новостях Хейли знакомится с популярным ведущим прогноза погоды. Джей помогает Мэнни снять видео для колледжа, а у Люка впервые в жизни появляется возможность обыграть Алекс.