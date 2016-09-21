В 8 сезоне 4 серии сериала «Американская семейка» благодаря съемкам Фила в новостях Хейли знакомится с популярным ведущим прогноза погоды. Джей помогает Мэнни снять видео для колледжа, а у Люка впервые в жизни появляется возможность обыграть Алекс.
Related video
Этот визуальный тест определит возраст вашей души
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
По стопам Бузовой: Самбурская пошла вразнос у всех на глазах
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
Такого не ожидал никто: засветившийся на сцене Киркоров вызвал оторопь
Авторизация по e-mail