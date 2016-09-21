В 8 сезоне 12 серии сериала «Американская семейка» воспитательница из детского сада вызывает Джея и Глорию из-за неуместного подарка, который ей сделал Джо. Клэр делает вид, что забыла о празднике, на самом деле готовя для Фила невероятный сюрприз.
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