В 8 сезоне 18 серии сериала «Американская семейка» Клэр с Филом заявляются к Алекс в общежитие и узнают, что она встречается с Беном. Джей с Глорией спорят о том, кто лучше рассказывает истории, а Райнер делает Хейли предложение руки и сердца…