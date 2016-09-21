В 8 сезоне 1 серии сериала «Американская семейка» Клэр с Филом и Хейли с Алекс и Люком втайне друг от друга отдыхают в Нью-Йорке. Сестра Глории, Соня, похищает Мэнни, чтобы ей отдали соусный бизнес. А семья Кэма обвиняет Митча в смерти бабушки.
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