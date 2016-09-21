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Киноафиша Сериалы Американская семейка Сезоны Сезон 8 Серия 1

Американская семейка 2009 - 2020 1 серия 8 сезон

8.1 Оцените
10 голосов
Все серии 8 сезона «Американская семейка»
Эпизод 1
Сезон 8 / Серия 1 21 сентября 2016
Эпизод 2
Сезон 8 / Серия 2 28 сентября 2016
Эпизод 3
Сезон 8 / Серия 3 5 октября 2016
Эпизод 4
Сезон 8 / Серия 4 12 октября 2016
Эпизод 5
Сезон 8 / Серия 5 26 октября 2016
Эпизод 6
Сезон 8 / Серия 6 9 ноября 2016
Эпизод 7
Сезон 8 / Серия 7 16 ноября 2016
Эпизод 8
Сезон 8 / Серия 8 30 ноября 2016
Эпизод 9
Сезон 8 / Серия 9 14 декабря 2016
Эпизод 10
Сезон 8 / Серия 10 4 января 2017
Эпизод 11
Сезон 8 / Серия 11 11 января 2017
Эпизод 12
Сезон 8 / Серия 12 8 февраля 2017
Эпизод 13
Сезон 8 / Серия 13 15 февраля 2017
Эпизод 14
Сезон 8 / Серия 14 22 февраля 2017
Эпизод 15
Сезон 8 / Серия 15 1 марта 2017
Эпизод 16
Сезон 8 / Серия 16 8 марта 2017
Эпизод 17
Сезон 8 / Серия 17 15 марта 2017
Эпизод 18
Сезон 8 / Серия 18 29 марта 2017
Эпизод 19
Сезон 8 / Серия 19 5 апреля 2017
Эпизод 20
Сезон 8 / Серия 20 3 мая 2017
Эпизод 21
Сезон 8 / Серия 21 10 мая 2017
Эпизод 22
Сезон 8 / Серия 22 17 мая 2017
О чем cерия

В 8 сезоне 1 серии сериала «Американская семейка» Клэр с Филом и Хейли с Алекс и Люком втайне друг от друга отдыхают в Нью-Йорке. Сестра Глории, Соня, похищает Мэнни, чтобы ей отдали соусный бизнес. А семья Кэма обвиняет Митча в смерти бабушки.

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