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Киноафиша Сериалы Американская семейка Сезоны
Американская семейка (2009 - 2020), список сезонов Modern Family 16+
Год выпуска 2009
Страна США
Эпизод длится 30 минут
Телеканал ABC
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Список сезонов сериала «Американская семейка»
Американская семейка - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2009, 24 эпизода
 
Американская семейка - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2010, 24 эпизода
 
Американская семейка - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2011, 24 эпизода
 
Американская семейка - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2012, 24 эпизода
 
Американская семейка - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2013, 24 эпизода
 
Американская семейка - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2014, 24 эпизода
 
Американская семейка - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2015, 22 эпизода
 
Американская семейка - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
2016, 22 эпизода
 
Американская семейка - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
2017, 22 эпизода
 
Американская семейка - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
2018, 22 эпизода
 
Американская семейка - Сезон 11 / Season 11 Сезон 11 / Season 11
2019, 18 эпизодов
 
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