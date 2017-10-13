В 1 сезоне 7 серии сериала «Охотник за разумом» в ходе интервью с Джерри Брудосом агенты выясняют, что у того есть фетиш. Няня сына Билла обнаруживает фотографии с места жестокого убийства и теперь боится работать на семью Тенча.