В 1 сезоне 7 серии сериала «Охотник за разумом» в ходе интервью с Джерри Брудосом агенты выясняют, что у того есть фетиш. Няня сына Билла обнаруживает фотографии с места жестокого убийства и теперь боится работать на семью Тенча.
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