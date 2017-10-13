В 1 сезоне 2 серии сериала «Охотник за разумом» Холден проводит интервью с Эдом Кемпером. Его интеллект и разговорчивость поражают Форда. Директор Академии Шепард в ярости из-за интервью, но все же позволяет агентам продолжить исследование.
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