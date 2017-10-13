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Киноафиша Сериалы Охотник за разумом Сезоны Сезон 1 Серия 2

Охотник за разумом 2017 - 2019 2 серия 1 сезон

8.5 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Охотник за разумом»
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 13 октября 2017
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 13 октября 2017
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 13 октября 2017
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 13 октября 2017
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 13 октября 2017
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 13 октября 2017
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 13 октября 2017
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 13 октября 2017
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9 13 октября 2017
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 10 13 октября 2017
О чем cерия

В 1 сезоне 2 серии сериала «Охотник за разумом» Холден проводит интервью с Эдом Кемпером. Его интеллект и разговорчивость поражают Форда. Директор Академии Шепард в ярости из-за интервью, но все же позволяет агентам продолжить исследование.

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