В 1 сезоне 2 серии сериала «Охотник за разумом» Холден проводит интервью с Эдом Кемпером. Его интеллект и разговорчивость поражают Форда. Директор Академии Шепард в ярости из-за интервью, но все же позволяет агентам продолжить исследование.